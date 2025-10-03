03 Октября 2025
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин провел личный прием граждан - жителей Астраханской области

Игорь Бабушкин по поручению президента РФ Владимира Путина провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся благоустройства общественных территорий и газификации населенных пунктов.

С просьбой оказать помощь в газификации поселка Верхний Баскунчак Ахтубинского района, где проживает более семи тысяч человек, обратилась Наталья Полетаева. Министр промышленности, торговли и энергетики Виталий Щепин пояснил, что проектирование и строительство необходимых газопроводов включено в Программу развития газоснабжения региона. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, а начать строительно-монтажные работы планируется в 2025 году.

Жительница села Черемуха Лариса Тасымова обратилась с предложением о благоустройстве парка Победы в Красноярском округе. Игорь Бабушкин отметил, что по итогам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы в парке запланированы на 2026 год. Здесь обустроят зоны отдыха, пешеходные дорожки, установят детские игровые комплексы и освещение, проведут озеленение. Глава региона поручил обсудить проект с жителями.

(2025)|Фото: astrobl.ru

О необходимости устройства тротуаров и освещения на участке автодороги Астрахань–Евпраксино высказалась жительница Приволжского района Ирина Абакумова. В непосредственной близости от данного участка расположены Кирпичнозаводская СОШ и детский сад «Матрешка». Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков сообщил, что работы реализуются по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства АО». Финансирование составляет 91,5 млн рублей, а завершение запланировано на осень 2026 года.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин подчеркнул важность каждого поднятого вопроса и заверил, что по всем обращениям граждан будут приняты необходимые меры.

Теги: игорь бабушкин, личный прием граждан, астраханцы, прием граждан


