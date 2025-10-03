Астраханские волонтеры отправили бойцам СВО уже 52 по счету гуманитарный груз

Волонтеры астраханского благотворительного фонда «Добро 30» успешно доставили и передали бойцам СВО на Луганском и Донецком направлениях спецпецсредства, необходимые для выполнения боевых задач.

Этот, 52-й по счету, сбор имеет особое значение в истории фонда. Он символично прошел в день третьей годовщины с начала деятельности организации: свой первый сбор гуманитарной помощи «Добро 30» провел 29 сентября 2022 года.

За три года непрерывной работы фонд собрал более 103 миллионов рублей для помощи 3700 военнослужащим, отправил 398 тонн гуманитарных грузов, включая оборудование, средства связи, экипировку и предметы первой необходимости.

«Для нас эта юбилейная поездка – не просто цифра в отчете. Это символ трех лет ежедневной работы тысяч людей: волонтеров, жертвователей, простых жителей, которые с самого первого дня верят в наше общее дело. Мы гордимся каждым доставленным грузом, каждой спасенной жизнью и каждой благодарностью от наших бойцов. Спасибо всем, кто с нами!», – отметила учредитель фонда Иляна Шашина.