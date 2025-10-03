На 50% вырос товарооборот Астраханской области и Ирана

Заместитель председателя Правительства Астраханской области Илья Волынский в ходе встречи с Генеральным консулом Ирана в Астрахани Ахмадом Хейдарианом отметил рост товарооборота в торговле с иранскими партнерами. Он отметил, что по итогам прошлого года товарооборот Астраханской области и Ирана увеличился на 50%: экспорт — на 54%, импорт — на 37%.

В первом полугодии этого года также наблюдается рост поставок по ряду позиций. В четыре раза вырос экспорт масла и жиров, возобновились поставки баранины. Более чем на 30% увеличился импорт фруктов и орехов, на 10% выросли поставки в Астраханскую область иранской керамики.

Илья Волынский отметил, что Правительство региона уделяет особое внимание вопросам инвестиционного сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в сферах логистики, судостроения, агропромышленного комплекса.

Ахмад Хейдариан также высказался за дальнейшее расширение взаимного доступа производителей на рынки двух стран.