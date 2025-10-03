Mash: Нерпы, краснокнижные рыбы и птицы могут погибнуть из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон

Тысячи нерп и еще около 20 видов краснокнижных рыб, птиц и млекопитающих оказались под угрозой гибели в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 10 тонн токсичных отходов вытекли во время утилизации несанкционированной свалки. Мусорщики раздавили прессом больше 50 бочек, из которых полились нигрол, танковое масло и АС-8. Mash отмечает, что ядовитые масла долго не испаряются и разлагаются, кроме того, в зоне вечной мерзлоты вся жижа не впитается, а потечет в Карское море, что смертельно для птиц и подводной живности.

Напомним, в мае 2020 года в Красноярском крае произошла крупнейшая экологическая катастрофа. В Норильске резервуар на территории ТЭЦ-3 дал течь, в воду и почву вытекли 20 тысяч тонн дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в озеро Пясино и реку Пясина, которая является одной из важнейших водных артерий Таймыра.

В марте 2021 года Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента. Правительство Красноярского края и "дочка" "Норникеля" подписали соглашение о сотрудничестве, оно касается возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов.