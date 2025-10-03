В "Автовазе" заявили, что владелец Vesta с заклинившим рулем отказался от диалога

Специалисты "Автоваза" готовы выехать для осмотра поврежденной Lada Vesta, попавшей в ДТП во Владимирской области, но владелец автомобиля отказался от взаимодействия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

Отмечается, что 3 октября компания пыталась связаться с установленным владельцем Vesta по телефону, но он "отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов".

В "Автовазе" добавили, что заинтересованы в полном и всестороннем расследовании инцидента.

Ранее сообщалось, что общественники намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta "АвтоВАЗа" после дорожно-транспортного происшествия 18 сентября во Владимирской области с машиной этой марки.

Как заявил автоблогер и юрист Александр Шумский, это первый зафиксированный случай серьезной аварии после признанной технической особенности у машин "АвтоВАЗа".

Машина потеряла управление и вылетела с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля. Женщина-водитель с тяжелыми травмами позвоночника была доставлена в больницу, ее ждет операция.