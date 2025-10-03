В Турции инфляция к сентябрю составила 33%

Инфляция в Турции превысила 33% в годовом исчислении. В сентябре она выросла до 33,29% и на 3,23% в месячном исчислении, таковы данные Турецкого статистического института. В статведомстве отметили, что инфляцию в сентябре подхлестнула стоимость продуктов питания, жилья и образования.

Инфляция не переставая растет в Турции уже больше двух лет – с момента последнего переизбрания президентом Реджепа Тайипа Эрдогана, который тогда же сменил главу Центрального банка. Регулятор в последнее время пытается снижать ставку, но в высокой инфляции это не приводит к заметным результатам. Да и ставка все равно остается запредельно высокой – сейчас 42,5%, передает РБК.