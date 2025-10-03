Шатдаун в США: ФБР увольняет 800 сотрудников

В США начались сокращения госслужащих, связанных с так называемым шатдауном – отсутствием федерального бюджета и, соответственно, денег на оплату труда бюджетников.

По данным CBS, только Федеральное бюро расследований сократило 800 сотрудников, а шатдаун не длится еще и недели.

СМИ сообщают, что "признаков скорого разрешения ситуации не наблюдается, поскольку республиканцы и демократы обменялись обвинениями относительно того, кто виноват в прекращении финансирования".

Президент Трамп заявил, что встретится с Рассом Воутом, главой административно-бюджетного управления, чтобы обсудить, какие госпрограммы финансирования Воут "рекомендует сократить". В среду Белый дом принял решение приостановить или отменить миллиардное финансирование проектов в "синих" штатах (где у власти находятся представители Демократической партии – прим. ред.), усилив давление на демократов в парламенте.

Демократы требуют продления налоговых льгот в здравоохранении и ограничения возможности президента в одностороннем порядке отменять финансирование, одобренное Конгрессом. Верхняя палата вынесет на голосование принятый Палатой представителей законопроект и альтернативный вариант, предложенный демократами.

Согласно оценке, опубликованной главным экономистом консалтинговой компании EY-Parthenon Грегори Дако, каждая неделя продолжающегося шатдауна может обойтись экономике в $7 млрд и снизить рост ВВП на 0,1%. Эта стоимость обусловлена ​​снижением заработной платы федеральных служащих, задержками государственных закупок и падением спроса. В анализе говорится, что часть этих экономических издержек будет в некоторой степени компенсирована, когда правительство возобновит работу, поскольку отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники получат задолженность по заработной плате, а экономическая активность возрастет. Однако, вероятно, не всё будет обратимо. Последний шатдаун, который продлился 34 дня, с декабря 2018 года по январь 2019 года, во время первого срока президента Трампа, обошелся экономике США примерно в $11 млрд, по данным Бюджетного управления Конгресса.