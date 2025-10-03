В Ишиме губернатор Тюменской области Александр Моор открыл мемориал "Бронепоезд № 742 "Патриот"

Сегодня в Ишиме губернатор Тюменской области Александр Моор открыл мемориал "Бронепоезд № 742 "Патриот". Об открытии глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Это макет настоящего бронепоезда, который был создан в годы Великой Отечественной войны ишимскими железнодорожниками. Полноразмерная копия бронепоезда воссоздана по архивным чертежам и фотографиям Минобороны. Длина макета – 40 метров, в него вошли платформа ПВО, бронеплатформа, бронепаровоз и тендер для угля.

По словам Александра Моора работа над комплексом проводилась совместная: специалисты РЖД транспортировали и устанавливали мемориал, руководство города благоустраивало привокзальную площадь. Средства на закупку материалов и частей выделены из бюджета области.

"Это место станет новой точкой притяжения и площадкой для проведения памятных мероприятий.Особенно символично, что мемориал открыт в год 80-летия Великой Победы. В Тюменской области бережно сохраняются такие символы. Торпедный катер "Комсомолец" в Тюмени, планер А-7 в Заводоуковске и бронепоезд "Патриот" в Ишиме – эти памятники объединяют поколения, помогают сохранять правду о войне и выражают благодарность защитникам Отечества – героям прошлого и настоящего", - написал Александр Моор.