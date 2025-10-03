В Екатеринбурге на 10 дней изменится схема движения пяти трамваев

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Сыромолотова, от Сиреневого бульвара до станции "40 лет ВЛКСМ" пять трамваев временно изменят схему движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Начиная с 00.00 17 октября до 05.00 27 октября трамваи №№ 8, 12, 13, 15 и 23 будут курсировать следующим образом:

№ 8 от станции Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров -– Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

№ 12 от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;

№ 13 от станции 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

№ 15 от станции Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – Исеть;

№ 23 от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – станция Шарташ.

Ограничения также коснутся и автотранспорта, который не сможет проехать по участку от дома № 28 "а"/1 по улице Сыромолотова, по улице Панельной до улицы Сыромолотова.

Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут, с чем может помочь информационная карта, где опубликованы все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.