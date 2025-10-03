ЕС не будет включать ограничения на выдачу виз россиянам в 19-й пакет санкций

Евросоюз (ЕС) не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций. Об этом сообщил РИА Новости европейский источник.

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что переговоры в ЕС по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются.

В сентябре стало известно содержание 19-го пакета санкций, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает ЕС ввести в отношении России. Один из основных пунктов – К предлагает использовать российские замороженные активы для обеспечения кредитов Украине. Также предлагается полностью отказаться от российского СПГ, правда, только начиная с 2027 года.