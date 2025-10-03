Останина возмущена высказыванием гендиректора "Спаса" о коммунизме

Председатель Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила официальное обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Она просит прокомментировать недавнее высказывание о коммунизме гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.

В своем Telegram-канале тот упомянул, что коммунисты после показа фильма "Мумия" о Ленине и мавзолее предложили признать "Спас" иноагентом и даже обвиняли в фашизме. А на самом деле "коммунизм - лучший друг фашизма, как и нынешнего Запада".

Останина считает, что это недопустимо и направлено на содействие политике враждебных России сил. Мнение Корчевникова противоречит позиции РПЦ, которая "всегда занимала и занимает мудрую, взвешенную и ясную государственническую позицию". Поэтому партиарху следует пояснить, насколько позиция Корчевникова совпадает с позицией РПЦ по данному вопросу.

Корчевников же сообщил, что ранее Останина разместила у себя пост с запрещенной символикой СС, исковеркав логотип канала "Спас". На нее подали заявление в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор, а также в думскую комиссию по этике. На "Спасе" ожидают, что это дело будет развиваться и против Останиной примут меры за использование запрещенной символики.