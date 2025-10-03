В Астрахани стартовала работа молодежного форума «Каспий — море успеха»

Международный молодёжный нефтегазовый научно-технический форум «Каспий — море успеха» открылся на площадке Астраханского государственного технического университета. Участниками мероприятия стали более 200 учёных, преподавателей, студентов, инженеров, специалистов нефтегазовой промышленности, российских и зарубежных экспертов.

На площадке форума представлены сотни проектов, которые успешно внедрены в производство по всей стране. Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев осмотрел выставку «Каспий. Технологии. Инновации», где ведущие российские нефтегазовые компании представили современные разработки оборудования и инновационных технологий.

«Технологии, позволяющие эффективно и качественно добывать, перерабатывать и транспортировать российские нефть и газ – это ключевой компонент нашей технологической независимости. Именно они дают России уверенность в своих силах и служат фундаментом для мощного развития в будущем, опираясь на наш научный и интеллектуальный потенциал. Этот форум – яркое подтверждение тому, что мы движемся в верном направлении», – подчеркнул Денис Афанасьев.

Также вице-губернатор вручил награды победителям форума.