Сергей Юран отреагировал на баннер австрийского "Штурма" с его изображением перед игрой Лиги Европы

Известный российский тренер и бывший футболист Сергей Юран отреагировал на баннер с его изображением от австрийского клуба "Штурм" перед игрой Лиги Европы UEFA.

Перед матчем в Граце против шотландского "Рейнджерс" фанаты "Штурма" устроили перформанс, посвящённый очной встрече команд в Лиге чемпионов UEFA сезона 2000/2001 гг. Тогда австрийцы победили со счётом 2:0, а один из мячей забил российский нападающий. На баннере изображены футболисты, а также присутствует призыв: "Давайте, парни. Сделайте это снова".

"Не ожидал, что в нынешние времена в честь российского футболиста такой баннер могут сделать", — отреагировал на это сам Юран.

По его словам, такой перформанс дорогого стоит, а особенно приятно, что новое поколение фанатов "Штурма" его помнит.

"Значит, не просто так я в Граце играл — видимо, неплохо это делал. Они и выиграли вчера — 2:1. До сих пор помогаю бывшему клубу", — приводит слова Юрана издание "Чемпионат".

Сергей Юран выступал за "Штурм" с 2000 по 2001 годы, где успел провести 36 игр и забить 9 голов. Это стал его последний клуб в профессиональной карьере футболиста. В данный момент Юран тренирует турецкий "Серикспор".