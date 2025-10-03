03 Октября 2025
Общество В России
Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Граждане не успевают запомнить: Госдуме предложили выпустить справочник запретов и ограничений

Госдуме предложили выпустить справочник всех запретов, ограничений и штрафов, одобренных VIII созывом (то есть с октября 2021 года).

Экс-депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев направил предложение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. "Большинство граждан просто не успевает отслеживать очередные запреты и ограничения и могут понести ответственность за их нарушение. Другая же часть граждан не понимает, какие именно бесконечные предложения депутатов получили законодательное оформление", - комментирует Федяев свое предложение.

В качестве подтверждения своего тезиса экс-депутат привел два списка. Один – реальные запреты, вступившие в силу с 1 сентября. Другой – больше похожий на фельетон или номер в стендап-шоу – с выдвинутыми, но пока не одобренными предложениями действующих депутатов российского парламента.

"Только с 01 сентября для нас ввели запреты и штрафы за размещение рекламы на заблокированных информационных ресурсах (Instagram* и Facebook*), за поиск в интернете экстремистских материалов и доступ к ним, рекламу VPN, запрет на корм животных возле жилых домов и административных зданий, запрет на занятие дачникам на своём же участке бизнесом, запрет на прокат фильмов, "дискредитирующих традиционные ценности", увеличение в несколько раз штрафов и пошлин для автомобилистов и др.", - пишет Федяев.

"Кроме этого, депутаты ГосДумы постоянно вносят предложения, зачастую имеющих абсурдный характер, например, недельный запрет на пользование интернетом, запрет на использование майонеза в шаурме, введение уголовной ответственности за оскорбление чиновников, штраф за критику мессенджера Max, введение реестра женатых мужчин, запрет на показ бездетных женщин в кино и введение налога на бездетность, отказ от словосочетания "лежачий полицейский", использование икон на ЕГЭ, установление норм на увеличение губ и многие другие", - перечисляет автор инициативы.

*соцсети принадлежат американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ

Теги: госдума, законопроект, депутаты


