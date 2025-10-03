СМИ: США готовятся к вторжению в Венесуэлу

Американские войска готовы к вторжению к Венесуэлу и захвату ряда портов и аэродромов под предлогом борьбы с наркокартелями. Об этом пишет The Washington Examiner.

При этом, как пишет издание, наращивание американских войск значительно масштабнее, чем требуется для операций против наркокартелей. Речь может идти о военных действиях США на территории Венесуэлы. Контроль США над стратегическими объектами позволит взять страну под контроль.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна вовлечена в вооруженный конфликт с наркокартелями. На прошлой неделе сообщалось, что США могут нанести удары по Венесуэле из-за наркокартелей для ослабления власти Николаса Мадуро с целью свергнуть его или заставить покинуть свой пост. Он будто бы является лидером картеля "Де Лос Солес", который отвечает за незаконный трафик наркотиков в США.

Мадуро сказал, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он объявил о приведении вооруженных сил в состояние боевой готовности.

Эксперты отмечают, что США интересует прежде всего взятие под контроль месторождений нефти в Венесуэле.



