Орск атаковали беспилотники

Орск (Оренбургская область) подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев.

"Уважаемые орчане! Опасность атаки БПЛА на территории нашего города. Прошу не поддаваться панике и соблюдать порядок действий при атаке беспилотников", - написал Воробьев в своём telegram-канале.

В настоящий момент работают силы министерства обороны, уточнил он.

На что именно направлена атака, Воробьёв не упомянул.

Губернатор Евгений Солнцев подтвердил, что на территории региона была предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов.

"Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы", - сказал он.

По некоторым данным, мог быть атакован Орский НПЗ.

Напомним, что минувшей ночью атаке БПЛА также подверглось предприятие "Азот" в городе Березники Пермского края.