Сообщение о "Беспилотной опасности" доставлено свердловчанам по ошибке

Сообщение о введении в Свердловской области режима "Беспилотная опасность" не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал". Информацию распространили из-за технической шибки операторов сотовой связи.



"Режим "Беспилотная опасность" действительно ранее был объявлен в Пермском крае, однако на территории Свердловской области он не вводился", - говорится в сообщении канала.

Инцидент происходит второй раз, в прошлый раз предупреждение также оказалось результатом ложного срабатывания техники у сотового оператора в день, когда режим беспилотной опасности объявлялся в Прикамье.

Напомним, что сегодня ночью вражеские БПЛА атаковали Березники в Пермском крае. После этого администрация города опубликовала кадры последствий удара БПЛА по жилому двухквартирному дому на улице Большевистской. Ночью велись работы по устранению последствий атаки БПЛА. Сейчас в городе работает оперативный штаб.

Также на предприятии "Азот" в связи с атакой беспилотников была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает.