Паслер поручил выделить средства для вовлечения в сельское хозяйство 2,6 тысячи гектаров земли

Губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил выделить дополнительные средства на вовлечение в сельскохозяйственный оборот 2,6 тыс. га сельхозземель из пяти муниципалитетов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

На проведение кадастровых работ и подготовку проектов межевания решено выделить 1,3 млн рублей. Речь идет о землях в Бисертском, Верхотурском муниципальных округах, Махневском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе и Слободо-Туринском сельском поселении.

"Всего в этом году мы оформим в муниципальную собственность 18,2 тыс. га земель, которые в 2026 году передадим сельхозпроизводителям. Это позволит нам увеличить площади ярового сева и кормовых культур", - сказал Денис Паслер.

Всего на эти цели, в рамках выполнение задач национального проекта "Продовольственная безопасность", в течение года было выделено 7,9 млн рублей для 16 муниципалитетов Среднего Урала.

Отметим, что в текущем году в регионе обрабатывают более 760 тыс. га земли, свыше 300 тыс. из которых засеяны яровыми культурами. На сегодняшний день сельхозпроизводители собрали их с 70% посевных площадей. Урожай составил 544,2 тыс. тонн зерна. Кроме того, земледельцы региона собрали 135 тыс. тонн картофеля и 18,3 тыс. тонн овощей открытого грунта.