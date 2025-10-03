Французские власти отпустили танкер с российской нефтью

Французские власти отпустили задержанный 1 октября танкер с российской нефтью. Сейчас он продолжает путь в сторону Суэцкого канала, сообщает France Press.

Танкер Boracay ходит под флагом Бенина и находится под санкциями Великобритании и Европейского союза как часть так называемого "теневого флота" России.

Корабль был задержан и сопровожден во французский порт Сен-Назер на Атлантическом побережье. Распоряжение о задержании выдала прокуратура города Бреста (Франция).

По данным СМИ, до 2024 года судно называлось Pushpa, а еще ранее - Kiwala. В апреле 2025 года судно задерживала Эстония – за плавание без действующего флага страны. Суда "теневого флота" могут не иметь страховки и очевидного владельца, их возраст, как правило, превышает 20 лет.

В Кремле накануне заявили, что будут отвечать на задержание танкеров с российской нефтью. "Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в том, что [французский] президент Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это - не российская нефть. А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?" - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что эти действия приведут к непредсказуемым последствиям для мировых энергетических рынков.