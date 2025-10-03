Из украинского плена освободили двух прикамцев

Двое военнослужащих из Куединского округа и Краснокамска были освобождены сегодня из украинского плена. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках очередного обмена вернулись 185 российских военнослужащих, а также 20 гражданских лиц.

"Жена одного из военнослужащих рассказывала, что ее муж был мобилизован в сентябре 2022, а в декабре 2023 попал в плен. Дома его очень ждут и переживают за его судьбу. А по второму парню обращалась мама. Она написала, что ее сын в январе этого года заключил контракт, а уже с февраля связь с ним была утрачена… Она очень переживает и ждет весточки. По сложившейся доброй традиции, лично позвонил родственникам. Эмоции невозможно выразить словами - это всегда смешанные чувства радости и слез!" - сообщил Сапко.

Сейчас военнослужащие и гражданские находятся в Республике Беларусь. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, в ближайшее время их доставят в Москву.