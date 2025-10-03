03 Октября 2025
Фото: 1tv.ru

Украинские историки призвали Польшу не вспоминать Волынскую резню. Варшава обвинила их в работе на Кремль

Украинские историки призвали Польшу не принимать законопроект о запрете бандеровскиой идеологии, который в Сейм на днях внес президент Кароль Навроцкий. Он предусматривает уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии и публичную демонстрацию символики украинских нацистских организаций.

Украинский Институт нацпамяти опубликовал обращение местных историков, которые возмущены тем, что "инициаторы этих нововведений в одностороннем порядке определяют украинцев виновными за все события, связанные с Волынской трагедией". Они просят избегать этого вопроса и говорить лишь о массовых жертвах с обеих сторон. Будто бы было взаимное жестокое противостояние. При этом факт убийства бандеровцами более 100 тыс. поляков умалчивается. Однако украинские историки уверены, что Варшава лишь подыграет интересам Кремля, который заинтересован в обострении противоречий между Украиной и Польшей.

В ответ спикер президента Польши Рафал Лешкевич обвинил украинских историков в том же самом. Он заявил, что данное обращение – это "реализация сценария, написанного в Кремле".

"В этом вопросе нет симметрии: речь идет об убийствах польских граждан Украинской повстанческой армией*, но также и евреев, поскольку Украинская повстанческая армия помогала немцам", – подчеркнул Лешкевич.

Ранее Навроцкий заявил, что Киев пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков. И пока этого не произойдет, Киеву не видать членства в ЕС и НАТО.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - подчеркнул он.

Недавно ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни. По показаниям непосредственного участника резни, бандеровцы убивали не только поляков, но и украинцев, если те были недовольны происходящим.

*Запрещенная в России террористическая организация, занимавшаяся массовым уничтожением прежде всего поляков и евреев


Теги: польша, украина, волынская резня


