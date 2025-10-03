В Крыму задержан мужчина, передавший Киеву данные о позициях ЗРК С-300

В Крыму задержан местный житель, передавший военной разведке Украины данные о позициях ЗРК С-300 на полуострове, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина был завербован для сбора информации о военных объектах и подготовки диверсионно-террористических актов. У него изъяли компоненты самодельного взрывного устройства , два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и госизмене.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, передававшую украинской военной разведке данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Подозреваемая направила представителям ГУР МОУ фотографии мест расположения кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. В дальнейшем эти данные были использованы ВСУ для планирования ракетных атак.