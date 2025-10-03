Орбан посоветовал Зеленскому посмотреть на карту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически отказал Зеленскому в просьбе перестать покупать нефть у России. Тот просит покупать нефть у США, которые также призывают прекратить все страны ЕС покупать российскую нефть.

Орбан подчеркнул, что стоит только посмотреть на карту, чтобы увидеть, что у Венгрии нет выхода к морю, есть лишь трубопроводы. Географию он изменить не в силах, поэтому Венгрия и дальше будет покупать нефть у России.

Фраза о том, что география - это судьба, приписывается Наполеону Бонапарту. На это украинским властям указывали в Кремле еще до 2014 года, предупреждя, что соседство с Россией - это судьба Украины, поэтому ухудшение отношений с Россией явно противоречит интересам самой Украины. Однако до сих пор Киев пытается "спорить с географией".

Ранее в администрации Орбана заявили, что, согласно расчетам МВФ, отказ от российского газа в рамках разработанного Еврокомиссией плана обойдется Венгрии в 4% ВВП. Это нанесет сильнейший удар по экономике и энергетической безопасности страны, на который Будапешт пойти не может. Адриатический же нефтепровод через Балканы, который, по задумке европейских властей, может стать альтернативой российским поставкам, не выдержит нагрузки, чтобы обеспечить все потребности Венгрии.

ЕС собирается принять меры для снижения закупки российской нефти Венгрией и Словакией - ввести специальные пошлины. К слову, Словакия тоже является одной из немногих стран ЕС, не имеющей выхода к морю.