Орбан: Европа скатывается к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что Европа скатывается к войне.

По его словам, большинство стран Евросоюза за закрытыми дверями согласно с Венгрией, что Европа скатывается к войне. Рано или поздно конфликт разгорится, и солдаты "вернутся домой в гробах", приводит РИА Новости слова Орбана.

Ранее Орбан в ответ на заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Европа находится в состоянии войны с Россией, сообщил, что Венгрия не воюет с Россией.