В Петербурге Porsche Cayenne вылетел в Фонтанку, погибла девушка

В Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. Об этом сообщает Telegram-канал ГУМЧС по городу.

Сообщение о происшествии поступило 3 октября в 06:22. В результате ДТП погибла женщина. Кроме того, пострадал мужчина, он госпитализирован.

По данным SHOT, трагедия произошло по вине пьяного водителя Porsche Cayenne. Он разогнался на своем автомобиле, пробил ограждения и вылетел в реку. Мужчина сумел выбраться, а девушка, которая была с ним в салоне, утонула. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека".