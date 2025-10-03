Градостроительный "Оскар". Два проекта "УГМК-Застройщик" победили во Всероссийской премии 100+ Awards

Два проекта девелопера "УГМК-Застройщик" удостоены награды на Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге, где из 206 работ из 12 регионов России известные архитекторы, инженеры-конструкторы и представители власти отобрали 96 лучших в 19 номинациях.

В номинации за лучший дизайн интерьера в общественном пространстве награду взял гастромолл "Главный", расположенный в рамках квартала "Екатеринбург-Сити". Минимум визуального шума, так характерного для фудкортов, натуральный и фактурный стиль интерьера, отражающий самобытность региона, парящий сад и небольшие зеленые островки из живых растений. Все это стало главным отличием гастромолла от прочих схожих проектов других компаний.

Еще одну награду получило бюро "ИнПАД", но уже за лучшее инженерное решение в строящемся жилом комплексе "Никольский", который "УГМК-Застройщик" возводит на перекрестке улиц Белинского и Фурманова.

"Получение премии 100+ AWARDS — высокая профессиональная оценка работы всей команды, — отметил директор архитектурного бюро "ИнПАД" Виктор Сальников. — Инженерные решения для "Никольского" стали результатом плодотворного сотрудничества с "УГМК-Застройщик" и командной работы. Мы благодарим партнеров за доверие и убеждены, что проект станет ярким примером качественного и современного строительства".

"Мы высоко ценим признание профессионального сообщества. Это подтверждает правильность выбранного нами пути. Каждому проекту мы уделяем самое пристальное внимание, именно они напрямую влияют на качество жизни наших жителей. ЖК "Никольский" не является исключением, для нас это уникальный объект. Благодаря взаимодействию с нашим партнером "ИнПАД" здесь будет создано комфортное и эстетичное пространство", — отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.