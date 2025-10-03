Киевский режим ввел в Донбассе 20-часовой комендантский час

В прифронтовых городах и поселках Донбасса, которые удерживают ВСУ, вводится комендантский час с 11:00 до 15:00. Об этом заявил начальник оккупационной "областной" администрации Вадим Филашкин.

Мера вводится с 6 октября населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской общин. То есть касается городов Красноармейск (укр. Покровск), Димитров (укр. Мирноград), Северск, Красный Лиман, Дружковка, Константиновка и всех близлежащих поселков, территориально относящихся к этим общинам.

Российская армия продвигается на севере ДНР, под Северском и Красным Лиманом, а также на западе, в районе Красноармейска и Димитрова. Особенность российского наступления в том, что оно осуществляется сразу на всех напавлениях, и ВСУ нужны резервы, которых не хватает. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что российские военные уже вошли в Северск, Красноармейск и Константиновку. Последняя является мощным оборонительным рубежом ВСУ, который создавался более 10 лет. Военный эксперт Андрей Марочко сообщает, что наши бойцы уже закрепились на окраинах Северска.