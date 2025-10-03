Во Владивостоке обвалился учебный корпус энергетического колледжа

Во Владивостоке обрушилась часть учебного корпуса в Приморском колледже энергетики и связи. По предварительным данным, никто не пострадал – стены обвалились рано утром.

Из разрушенного корпуса студентов переведут на другие площадки. Прокуратура начала проверку.

"Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания. <…> Доступ на территорию колледжа ограничен", - сообщили в краевой прокуратуре.