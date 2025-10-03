СМИ: США заморозили обсуждение военной поддержки Киева

Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за шатдауна, пишет британская газета Telegraph.

По словам украинского источника издания, приостановка работы правительства США поставила под вопрос переговоры о возможном соглашении по беспилотникам, передает РИА Новости.

Речь идет о сделке, предполагающей передачу украинских технологий в области БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации. Ранее Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон и Киев обсуждают такую возможность.

Напомним, в США начался очередной шатдаун: ситуация, когда парламент не принял бюджет, и правительство не может работать в условиях отсутствия финансирования.

Из-за шатдауна около 750 тыс. федеральных бюджетников, как ожидается, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Все экстренные службы вроде медиков и пожарных будут работать с минимальным функционалом.