На норвежско-российской границе потерялся отряд ВС Норвегии

Солдаты-срочники, пропавшие на севере Норвегии – на границе с Россией – найдены живыми и невредимыми.

Отряд из пяти солдат исчез в четверг после обеда. Военные были на задании в рамках учений, но в назначенное время не вернулись. Инцидент произошел в провинции Финнмарк – это самый северный регион Норвегии, который граничит с Финляндией и Россией.

"Никому из солдат не потребовалась медицинская помощь", - цитирует норвежский телеканал NRK руководителя оперативного отдела местной полиции Эйвинда Хольсбреккена.

Сообщается, что потерявшиеся солдаты были разделены в два отряда, один из них вышел на контрольно-пропускной пункт норвежско-финляндской границы. Другой отряд вышел на связь, сейчас за ним направлена поисковая группа военных.