На Среднем Урале полиция ищет вандалов, устроивших погром на городском кладбище

Полиция Режа разыскивает вандалов, устроивших погром на Никольском кладбище. Неизвестные повалили на землю порядка 10 крестов и надгробий на могилах, где похоронены, в том числе, известные широкой общественности горожане.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, тревожное сообщение в дежурную часть ОВД поступило 2 октября в 16.10 от местной жительницы. Памятник ее отца тоже пострадал, и гражданка уверена, что акт вандализма произошел накануне, так как еще три дня назад все было в порядке. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.

"Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска и службы участковых уполномоченных устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма. Отрабатываются на причастность лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учетах в системе МВД. По итогам проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение. Раскрытие преступления взято на контроль руководством ", - отметил полковник Горелых.

Расследование продолжается.