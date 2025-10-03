Кацу* грозит приговор за неисполнение обязанностей иноагента

В Москве завершено расследование уголовного дела в Максима Каца*. Он заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Нарушение закона выявлено во время совместной работы следователей столичного управления Следственного комитета и оперативных служб. Кац* объявлен в розыск, заочно арестован. Дело передано для направления в суд, сообщает главное следственное управление СКР по Москве.

Ранее Кац* заочно приговорён к восьми годам колонии общего режима за фейки об армии России.

* внесен в реестр физических лиц – иностранных агентов Минюста РФ