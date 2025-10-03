03 Октября 2025
Экономика В России За рубежом
Фото: Россия зовет!

FT: ЕС может использовать "замороженные" активы Дерипаски для компенсации убытков Raiffeisen Bank

Евросоюз собирается использовать подсанкционные, "замороженные" активы, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет Financial Times. По данным издания, таким образом ЕС может компенсировать австрийскому банку австрийскому Raiffeisen Bank International "ущерб, понесенный им в России".

Дерипаска и Raiffeisen связаны историей с сорвавшейся сделкой по продаже строительного концерна Strabag. В 2023 году банк объявил о планах купить пакет акций концерна в 28% у компании Rasperia. До 2019 года контролирующим акционером Rasperia был Олег Дерипаска, полностью из состава акционеров он вышел лишь весной 2024 года.

Покупателем в сделке должен был стать российский Райффайзенбанк, озвучивалась сумма в 1,51 млрд евро. Однако потом банк отказался от покупки, сославшись на отсутствие одобрения от европейских и американских регуляторов (им не понравилось, что продавец связан с Дерипаской). Rasperia подала в суд и заявила, что понесла ущерб от срыва сделки на 2 млрд евро. По этому иску в сентябре 2024 года были арестованы акции Райффайзенбанка, а в январе 2025 года суд обязал банк выплатить Rasperia указанный ущерб.

Российская компания позже пыталась запретить банку и строительному концерну вести судебные разбирательства по этому делу в иностранных судах, но Strabag и его акционеры все равно подали иск в арбитраж Амстердама. Впрочем, позже иск был отозван: у Strabag сейчас активов в России нет, и если бы Rasperia добилась в российском суде запрета на иностранные разбирательства (а австрийцы бы его нарушили), то взыскивать штрафы российский суд мог бы начать с Райффайзенбанка.

Теги: олег дерипаска, раййфайзен банк, санкции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети