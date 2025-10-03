В пермском аэропорту задерживаются вылет и прилет рейсов

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы. Одна авиакомпания отменила вылет, передает корреспондент Накануне.RU.

С задержкой вылетел рейс в Анталью. Рейс должен был состояться в 05.30, однако самолет улетел только в 09.02. Также с задержкой вылетел рейс в Сочи. Вместо 05.50 вылет состоялся в 08.58.

Остаются задержанными рейсы до Санкт-Петербурга - он должен был вылететь в 05.40, а вылетит в 13.35. Рейс в Сочи вместо вылета в 06.40 улетит в 15.45, Минеральные Воды - вместо 14.45 в 15.30. Отменены дневные рейсы 1200/1201 авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Пермь - Москва.

С опозданием на четыре часа прибыл рейс 1560 из Антальи. Он должен был приземлиться 03.30, а прилетел в 07.09. Рейсы из Сочи 365 и 61 29 прибудут в Пермь в 12.34 и 13.45. Также задерживается рейс из Махачкалы.

Отметим, что сегодня ночью Березники подверглись атаке БПЛА. Пострадал двухэтажный жилой дом. Объявлялась беспилотная опасность. Снят режим беспилотной опасности был в 07.15. Однако Росавиация не объявляла о приостановке вылетов рейсов.

