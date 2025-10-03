03 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Каток на главной площади Екатеринбурга откроется 4 декабря

В этом году "Каток на Площади" в Екатеринбурге будет готов принять горожан уже 4 декабря. В то же время, главный Ледовый городок откроется 29 декабря и будет радовать жителей и гостей уральской столицы до 18 января. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

В нем также сказано, что каток проработает до 23 февраля. В эти же периоды на Площади 1905 года и в Историческом сквере можно будет посетить новогодние ярмарки.

Заливкой, обслуживанием и демонтажем катка займется команда Парка им. Маяковского (ЦПКиО). С 00.00 29 сентября 2025 года до 05.00 8 марта 2026 года на Площади запретят автостоянку транспорта.

Что касается Ледового городка, подрядчик пока не установлен, но уже известно, что там с 30 декабря по 18 января пройдет XXIV Международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия".

Продажу алкоголя в центре города также запретят:

  • с 05.12.2025 по 23.02.2026 с 10:00 до 23:00 в границах улиц Вайнера – Антона Валека – 8 Марта – проспекта Ленина;
  • с 30.12.2025 по 18.01.2026 с 08:00 до 23:00 в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина.

Теги: Екатеринбург, каток, Ледовый городок, Новый год


