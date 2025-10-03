Reuters: Передача США "Томагавков" Украине маловероятна

Передача Украине американских ракет большой дальности "Томагавк" вряд ли состоится. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Вашингтоне.

Скорее всего, Киеву поставят другие варианты подобного оружия с меньшей дальностью поражения. США могут разрешить европейским сателлитам закупать другие дальнобойные системы вооружений и передавать их Украине, но передача именно "томагавков" маловероятна. Они нужны для ВМС США и других целей.

Ракеты "Томагавк" производятся с середины 1980-х, в последние годы - в объеме несколько десятков штук в год. Передать Украине "томагавки" президента США Дональда Трампа попросил Зеленский. The Telegraph писало, что Трамп будто бы воспринял просьбу очень позитивно.

Как заявил накануне президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", поставки "томагавков" не изменят соотношение сил на поле боя, но станут новым этапом эскалации, это нанесет ущерб отношениям РФ и США, потому что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия же будет сбивать эти ракеты.