03 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Yves Herman

Лидеры ЕС не договорились о кредите для Украины за счет активов России

Лидеры ЕС не смогли договориться по предоставлению кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times по итогам встречи 1 октября в Копенгагене.

Издание пишет, что идея была воспринята весьма прохладно. Так, Бельгия, которая и раньше высказывала сомнения в этом, наотрез отказалась соглашаться, а Франция и Люксембург обеспокоены правовыми последствиями этого шага. Сошлись на мнении, что Еврокомиссии нужно дополнительно изучить правовые и фискальные последствия, но вот до следующей встречи через три недели это вряд ли возможно.

Ранее Бельгия, которая является основным держателем замороженных российских активов, потребовала от стран ЕС разделить ответственность за их возможную конфискацию, чтобы Бельгия в итоге не оказалась крайней.

Глава бюджетного комитета Рады Украины Роксолана Пидласа заявила накануне, что главная цель Киева на 2026 год - это добиться от ЕС предоставления так называемого "репарационного кредита" за счет российских активов без их конфискации. Как этого добиться, в Европе сейчас размышляют. Рассматривается кредит через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС, вместо прямой кражи активов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".

Bloomberg пишет, что Россия разрабатывает план по ответной конфискации зарубежных активов в случае такого шага со стороны ЕС. На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий проводить ускоренную продажу госактивов в особом порядке. Он может быть применен и для продажи национализированных активов.

Теги: украина, кредит, ес


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

