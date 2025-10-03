На Ямале осудили полицейского, выдававшего водительские права за взятки

В Ноябрьске осудили бывшего полицейского за взятку в значительном размере, за незаконные действия и мелкое взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

С 2021 по 2024 год подсудимый получал взятку от местных жителей как лично, так и через посредников. Платили полицейскому за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов, беспрепятственное прохождение техосмотра, предоставление диагностических карт на транспортные средства, ускоренные процедуры регистраций автомобилей без их проверки. Общая сумма взяток превысила 150 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет одного месяца лишения свободы и штраф в размере 1,5 млн руб. с лишением права занимать должности представителя власти на два года. Кроме того, фигурант лишен специального звания - капитан полиции.

Взяткодатели также признаны виновными в совершении коррупционных преступлений и им назначены наказания в виде штрафов.