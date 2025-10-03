Пермский край ночью подвергся атаке вражеских беспилотников: пострадал двухквартирный жилой дом

Вражеские БПЛА атаковали Березники в Пермском крае. Пострадал двухэтажный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К счастью, в результате атаки жертв нет. Жителям пострадавшего дома предоставлено маневренное жилье. Губернатор поставил задачу перед министерством труда и социального развития проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Средства на это будут выделены из краевого бюджета.

На предприятии "Азот" в связи с атакой беспилотников была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает.

На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб.