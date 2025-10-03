В Госдуме таксистов призвали ввести скидки на проезд для пенсионеров

Службам такси необходимо ввести льготные тарифы и скидки для российских пенсионеров, которые будут действительны при предъявлении удостоверения.

Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Тем более такие возможности у них есть", - сказал он. Решение о льготном тарифе в такси для пожилых людей может быть принято на региональном уровне с субсидиями из бюджета субъекта, а также самими перевозчиками.

"Сами организации, которые предоставляют услуги такси, могут вводить некую льготу или скидку при предъявлении пенсионного удостоверения. Как это делают сегодня отдельные торговые объекты и сети", - предложил парламентарий.

Он назвал данную меру социальной ответственностью служб такси.

Напомним, таксопарки не смогут заменить 100 тысяч машин после вступления в силу закона о локализации.