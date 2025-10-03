Более половины россиян больше всего времени тратят на приготовление еды

Более 63% граждан России на приготовление еды тратят больше всего времени, не считая работы и учебы.

Согласно опросу сервиса "Яндекс Еда", готовка — далеко не самое любимое занятие опрошенных. Удовольствие от нее получают лишь 10% граждан, а каждый пятый называет приготовление еды необходимым обязательством перед семьей или партнером. У большинства участников исследования приготовление еды занимает от одного до двух часов в день.

Также выяснилось, что поход в магазин за продуктами и мытье посуды входят в пятерку самых нелюбимых и утомительных занятий. Помимо этого, россияне тратят немало времени на уборку, стирку и глажку.

Больше всего позитивных эмоций опрошенные испытывают от общения с близкими (28%), просмотра кино и сериалов (22%), во время занятий хобби или творчеством (20%), в моменты нахождения наедине с собой (16%) и во время бьюти-процедур (15%). Граждане РФ выбирают эти занятия, если появляется свободное время, сообщают "Известия".