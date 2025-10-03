Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей на рекламе онлайн-казино

Российские стримеры и блогеры – основной канал продвижения нелегальных казино.

Они зарабатывают на этом до 30 млрд руб. в год. Теневой рынок незаконных сетевых азартных игр имеет годовую выручку до 400 млрд руб. и оборот от 1,2 до 4 трлн руб. Акцент сделан на привлечение молодых людей. При выручке до 4 трлн руб. и доле в 30% на продвижение казино, блогерам достается 25% от всех рекламных сумм.

Стримы с играми в нелегальные казино на разных площадках проводят блогеры-миллионники, наиболее известными из которых являются Мелстрой и репер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В прошлом "круткой слотов" занимался певец Егор Крид, который предпочел заключить контракт на продвижение "белого" букмекера.

Организаторы нелегального игорного бизнеса находятся за рубежом, до них так просто не добраться. В России блогеры и различные Telegram-каналы массово заманивают молодежь, получая за рекламу миллионы. Штраф для них — всего 2,5 тыс. руб., и то не всегда, сообщают "Известия".