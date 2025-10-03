Путин не исключил появление у России нового гиперзвукового оружия

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

Об этом заявил на заседании форума "Валдай" глава государства Владимир Путин. "У нас появилось много современных, высокотехнологичных систем оружия", — указал он. Президент упомянул, в том числе ракетный комплекс "Орешник".

"Совсем недавно еще мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Надо с этим разобраться. У нас появилось другое гиперзвуковое оружие "Кинжал", там и оружие межконтинентальной дальности !Авангард", — отметил российский лидер.

Он указал, что могут появиться и другие системы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления белорусского лидера Александра Лукашенко об обсуждении возможной атаки ракетным комплексом "Орешник" по Киеву.