ФАС потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть новые правила для продавцов

Новые правила для продавцов Wildberries и Ozon требуют пересмотра.

Так считают члены экспертного совета при Федеральной антимонопольной комиссии. В случае с Wildberries речь идет, в частности, о введении индекса остатка товара (показатель, который отслеживает, как долго продаются товары и сколько они лежат на складах).

В случае с Ozon — о введении новых правил обработки возврата товаров продавцов, работающих по системе FBS (торговля со склада продавца).

Как считают эксперты, введение правил должно быть скорректировано. Служба в случае невыполнения рекомендаций примет меры против данных маркетплейсов, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что Ozon с 1 октября увеличит тарифы для продавцов на доставку части товаров. Стоимость вырастет только для продукции объем более 3 литров.