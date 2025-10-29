Лагерь "Космос", признанный лучшим в России, принял екатеринбуржцев на осеннюю смену

Представители и воспитанники детско-оздоровительного лагеря "Космос", признанного лучшим в России, во время пресс-тура рассказали о сезонной работе учреждения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"В осенние каникулы лагерь работает на полную проектную мощность и принимает за смену столько же детей, сколько и летом. Сейчас в 7 отрядах отдыхает 224 ребенка. Чтобы лагерь мог работать не только в теплое время, наши корпусы оборудованы электрическими конвекторами, а программа скорректирована с учетом погодных условий", – сообщила заместитель директора по воспитательной работе Дарья Сивкова.

За 6 летних смен "Космос" оздоравливает более 1,5 тысячи детей от 6,5 до 18 лет. Среди них – 70 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они могли комфортно и безопасно пребывать в лагере, вожатые регулярно проходят обучения, а инфраструктуру модернизируют под их потребности – в прошлом году в корпусах появились пандусы и подъемные конструкции для кресел-колясок.

Главное отличие лагеря – космическая тема. Корпусы здесь названы именами планет, а нумеруются по их удаленности от Солнца-столовой. В летний период ребята могут посмотреть на звезды под открытым небом из телескопов или в уютном планетарии.

Воспитанница лагеря Ульяна приехала уже в пятый раз и планирует однажды вернуться в "Космос" в качестве вожатой. В свою последнюю смену она получит диплом выпускника и брендированную обложку на паспорт.

"Времени скучать нет. Программа насыщенная, мероприятия проходят с утра до вечера. Нравятся мастер-классы, "Тропа легенд". К тому же, здесь очень вкусно кормят", – поделилась девочка.

Вожатая Валерия рассказала, что 7-дневная осенняя смена – настоящий подарок для ребят, которые не успели отдохнуть в лагере летом, а также для малышей, для которых такой срок считается оптимальным.

Напомним, ранее "Космос" стал победителем Всероссийского конкурса "Лучший лагерь России-2025" в номинации "Лучший лагерь сезонного действия". В 2017 году в нем завершилась глобальная реконструкция, которая возродила учреждение, основанное еще в 1967 году.

Помимо "Космоса", в период осенних каникул работают еще два загородных лагеря: "Юность" и "Уральские самоцветы". Вместе они приняли 824 ребенка. Также для 2 608 детей смены идут в 44 школьных лагерях, добавили в пресс-службе администрации уральской столицы.