Рейдерский захват курорта "Увильды": Семья Майер пытается остановить незаконный отъем здравницы олигархом Вайнштейном

18-Апелляционный суд Челябинской области своим решением фактически открывает путь для рейдерского захвата курорта «Увильды». Здравницу пытаются отнять у законных владельцев путем отмены устава ООО «ЮжуралПродукт», управляющим курортом. Если решение вступит в силу, то в общество могут ввести нового учредителя без согласования с нынешними.

Важно, что оспариваемый в суде устав принят еще пять лет назад. Челябинский суд по непонятной причине закрыл глаза на то, что сроки исковой давности к документу истекли еще в 2022 году. Различные судебные процессы сопровождают собственников курорта «Увильды» Александра и Ингу Майер в течение пяти лет. Майеры дошли до Верховного суда РФ, получив решение, что законно владеют ООО «ЮжуралПродукт», однако челябинских бизнесменов и правосудие эти обстоятельства не останавливают.

По информации источников Накануне.RU, решение суда, по сути, на руку челябинскому олигарху Сергею Вайнштейну. Он действует через бывшего собственника «Южуралпродукта» Александра Мицукова, который в 2010-х он отказался от своей доли в предприятии и единственным собственником осталась тогда его супруга Инга Майер. На сегодня дела обстоят так, что Мицуков должен несколько десятков миллионов рублей бизнес-структурам Вайнштейна и, судя по всему, способен расплатиться лишь, если откроет олигарху путь к активам санатория.

Представитель ООО «ЮжуралПродукт» Кристина Севрюгина в разговоре с журналистом Накануне.RU отметила, что их сторона считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным. Она сообщила, что общество будет обжаловать решение в Арбитражном суде Уральского округа.

Интересно, что в Челябинской области ни для кого не секрет, что на территории здравницы имеется дача Сергея Вайнштейна. И, по некоторым данным, у бизнесмена, вполне возможно, есть проекты, связанные с застройкой свободных 100 гектаров площади санатория.

Бальнеологический курорт «Увильды» – федеральная здравница с 95-летней историей. Уникальным курорт делают лечебные радоновые воды и сапропелевые грязи, а также обилие оздоровительных программ (более 15; и более 50 процедур). «Увильды» является успешным бизнесом: на днях гендиректор курорта Александр Майер сообщал на докладе в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, что за пять лет увеличил годовой доход предприятия (более миллиарда рублей) в четыре раза.

«Увильды» реализует патриотические проекты. Так, за счет курорта восстанавливаются ветераны СВО и их семьи. Общество «Знание» привозит в «Увильды» лекторов и реализует фестиваль «100 лучших просветителей УрФО». Подписано соглашение с RT doc о показе патриотических документальных фильмов отдыхающим. В декабре курорт примет съезд преподавателей православия, а в январе ожидается губернаторский медиафорум.