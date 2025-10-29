Названа причина смерти актёра из "Полицейского с Рублёвки", боровшегося с раком мозга

Названа причина смерти актёра из "Полицейского с Рублёвки" Романа Попова - он умер 28 октября в подмосковной больнице от осложнений после химиотерапии. У него осталось трое детей – сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет.

Прощание с артистом состоится в субботу, 1 ноября, в ЦКБ №1 управления делами президента России по адресу маршала Тимошенко, 25. С 11 до 13 часов пройдёт прощание, потом начнётся отпевание, на которое семья просит остаться только родных и близких, говорится в telegram-канале артиста.

Роману Попову было 40 лет. Последнее время он боролся с онкологией – раком головного мозга. В 2018-19 гг. актёр лечился, и даже наступила ремиссия, однако в 2025 г. болезнь вернулась. Попов известен по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублёвки".