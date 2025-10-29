К 2050 году четверть россиян будет старше 65 лет

Число россиян в возрасте 65+ к 2050 году увеличится до 24% от всего населения, это расчеты Росстата, сообщила сенатор Ольга Щетина. К тому же периоду времени доля граждан в предпенсионном возрасте (55-59 лет) будет самой многочисленной в структуре населения, добавила Щетина, выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вовлечению пенсионеров на рынок труда.

По прогнозу ООН, к 2050 году доля жителей планеты в возрасте 65+ вырастет до 15%.

Замдиректора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Денис Шамгунов рассказал, что сегодня люди пенсионного возраста составляют 6,5% в структуре работающих россиян. При этом уровень занятости в категории 65+ составлял в 2024 году 5,5%. "Пенсионеры массово уходят с рынка труда", - констатировал чиновник.