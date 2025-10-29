В Пермском крае мошенники обманули 97-летнюю женщину

В Чайковском возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 97-летняя местная жительница. Пенсионерка лишилась сбережений на сумму около 450 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, на телефон пожилой женщины позвонила неизвестная, представившаяся следователем. Она сообщила, что внучка пенсионерки попала в серьезное ДТП и нуждается в срочной помощи. Под этим предлогом злоумышленники убедили 97-летнюю хозяйку отдать все свои сбережения.

Для предотвращения возможного "прослушивания" мошенники заставили женщину спрятать телефон в холодильник. Обман раскрылся только когда потерпевшая встретила свою внучку живой и здоровой.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудники ОМВД России по Чайковскому проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.