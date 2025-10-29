Депутаты предлагают давать бесплатные билеты в театр пожилым супругам

Семьям, которые прожили в браке много лет, необходимо предоставлять бесплатные билеты в театр, кино и на другие культурные мероприятия. Об этом заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на пленарном заседании нижней палаты. По ее словам, было обращение в Минкультуры поддержать такие пары. Также депутаты активно взаимодействуют с Минкультуры и прорабатывают тему развития ценностного и просемейного вектора в российской киноиндустрии.